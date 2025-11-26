Video
Mưa lớn gây ngập lụt ở Thái Lan

Lũ lụt trên khắp 9 tỉnh của Thái Lan đã ảnh hưởng đến hơn 980.000 ngôi nhà và hơn 2,7 triệu người.
