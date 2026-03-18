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Mưa hỏa lực trút xuống Israel

Hỏa lực từ đòn tập kích của Iran đã trút xuống Israel trong bối cảnh xung đột leo thang.
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