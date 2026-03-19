Iran quyết đấu với Mỹ trong trận chiến kéo dài?

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết, Iran đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài khi nước này muốn có sự đảm bảo rằng Mỹ và Israel sẽ không nối lại các cuộc tấn công trong tương lai.

Theo các nguồn tin, Iran coi cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel là mối đe dọa sống còn và sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được sự đảm bảo và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Iran tin rằng nếu không có được những đảm bảo này, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có thể sẽ tái diễn.

Các nguồn tin tiết lộ, Iran muốn đảm bảo rằng đối thủ phải trả một cái giá đủ lớn để họ phải cân nhắc kỹ trước khi tiến hành các cuộc tấn công lần nữa.

Theo Financial Times chính quyền Iran đang thuyết phục người dân rằng họ đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài.

Mặc dù Mỹ trước đó tuyên bố sẵn sàng chấm dứt chiến sự, nhưng các chuyên gia cho biết việc kết thúc xung đột sẽ không chỉ phụ thuộc vào Washington, vì Tehran có kế hoạch ngừng bắn theo điều kiện riêng của mình.

Các nguồn tin nói với Financial Times rằng ngay cả khi các các cuộc giao tranh lắng xuống, Iran vẫn có thể tiếp tục gây áp lực lên Israel và khu vực, đồng thời tiếp tục phong tỏa hoạt động vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz.

Mưa hỏa lực Iran trút xuống Israel (Nguồn: RT)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 18/3 tuyên bố nước này không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn đơn thuần, mà muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh “trên mọi mặt trận” tại Trung Đông.

Các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng kể từ ngày 2/3 đã khiến ít nhất 900 người thiệt mạng, trong khi Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại quốc gia này. Iran cho biết họ không chấp nhận rơi vào hoàn cảnh tương tự, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah liên tục bị vi phạm.

Ngoại trưởng Araghchi nói rằng ông không muốn thấy kịch bản đó lặp lại tại Iran. Tehran đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách nhắm vào những gì họ gọi là tài sản của Mỹ trong khu vực, cũng như chính Israel.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đã nêu rõ 3 điều kiện để Iran quay trở lại đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel.

Ông nói rằng trước hết "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3". Thứ hai, "tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ”. Thứ ba, “Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Iran cho biết một giải pháp ngoại giao khả thi để chấm dứt xung đột phải bao gồm các điều kiện "bồi thường cho Iran, chấm dứt các cuộc tấn công vào lực lượng kháng chiến ở các nước láng giềng và rút quân Israel khỏi Li Băng".

Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao khác của nước này thiệt mạng.

Chiến dịch của Mỹ và Israel cũng nhằm vào các cơ sở quân sự, phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa của Iran. Mỹ tuyên bố phá hủy lực lượng không quân, hải quân của Iran.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các lợi ích của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm các cơ quan ngoại giao và căn cứ quân sự của Mỹ.

