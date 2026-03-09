Video
video cùng chuyên mục

Mưa đen xuất hiện ở thủ đô Iran như "ngày tận thế"

Mưa đen xuất hiện ở thủ đô Tehran như "ngày tận thế" sau các vụ tấn công của Mỹ và Israel vào hạ tầng dầu mỏ của Iran.
Đọc thêm : Nơi nào ở Iran hứng chịu "mưa bom bão đạn" dữ dội nhất của Mỹ và Israel?