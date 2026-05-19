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Mưa dâng cao tới mắt cá chân, khách tới dự cưới vẫn ngồi ăn không về

Trời mưa không ngớt suốt nhiều giờ đồng hồ khiến bên trong tiệc cưới ngập nước. Mặc dù vậy không bất cứ khách mời nào rời đi, đều ngồi lại dùng bữa vui vẻ.
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