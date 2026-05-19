Mưa ngập tới mắt cá chân, khách dự tiệc cưới ở Trung Quốc không ai bỏ về

Ngày 17/5, nhiều cư dân mạng ở tỉnh Thiểm Tây đã đăng tải video ghi lại cảnh tượng đặc biệt diễn ra trong một buổi tiệc cưới tại địa phương.

Theo lời kể của các nhân chứng, do trời mưa lớn trong ngày nên các vị khách phải ngồi giữa vùng nước ngập để ăn cỗ.

Mưa dâng cao tới mắt cá chân, khách tới dự cưới vẫn ngồi ăn không về (Nguồn video: News).

Được biết, đám cưới diễn ra tại huyện Hợp Dương của thành phố Vị Nam (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Một khách mời họ Vương cho biết, trước đó trời mưa không ngớt suốt nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi xong xuôi thủ tục rước dâu, khu vực tổ chức tiệc cưới cũng ngập nước. Mực nước đã vượt quá mắt cá chân tới mức nhân viên phục vụ phải lội nước, bê thức ăn tới từng bàn.

Dù điều kiện không thuận lợi, gia đình chú rể quyết định vẫn tổ chức buổi hôn lễ như bình thường. Khoảng 200 đến 300 khách mời tới dự. Bất chấp mưa lớn, mọi người đều ăn uống nhiệt tình. Không ai bỏ về giữa chừng và tiệc cưới kéo dài tới 15h.

Mưa lớn cuốn trôi đồ đạc ở tiệc cưới, mọi người vẫn ngồi dự vui vẻ (Ảnh cắt từ video).

Theo chia sẻ của chú rể, do thời tiết bất lợi nên quan khách có mặt tại buổi tiệc phải chờ đợi khá lâu mới được dùng bữa. Tuy nhiên tất cả đều là anh em bạn bè, người thân và hàng xóm của cô dâu chú rể nên không ai rời tiệc. Họ đều muốn ở lại chung vui với cặp đôi tân lang tân nương.

Khoảnh khắc hàng trăm khách mời bị nước mưa tràn vào ngập tới mắt cá chân, vẫn vui vẻ dùng bữa đã gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội tại quốc gia tỷ dân. Nhiều người còn nói vui rằng, đám cưới gặp nước là biểu tượng của may mắn vì nước mang tài lộc, có ý nghĩa tốt đẹp.

"Tiệc cưới với hơn 30 bàn. Trời mưa giúp tiết trời mát mẻ hơn. Chúng tôi ăn uống cũng vui vẻ để chúc phúc cho cặp đôi trẻ", một khách mời họ Triệu chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng thành phố Vị Nam, vào lúc 11h37 ngày 17/5, đơn vị đã phát đi cảnh báo mưa lớn cấp xanh. Dự báo cho thấy, khu vực phía nam và trung tâm thành phố sẽ có mưa to. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to.

Các khu vực gồm quận Lâm Vị, quận Hoa Châu, thành phố Hoa Âm và huyện Đồng Quan được dự báo lượng mưa vượt quá 50mm. Do mưa lớn nên các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo người dân cần chú ý phòng tránh.

Trước đó tại Trung Quốc từng có những đám cưới tổ chức đúng ngày mưa lớn, gây ra tình huống dở khóc dở cười.

Đó là trường hợp của cặp đôi ở Quế Lâm, tổ chức cưới vào đúng thời điểm mưa lũ lịch sử hồi tháng 7/2024.

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn địa phương, đây là trận mưa lớn nhất tại thành phố Quế Lâm kể từ năm 1998 trở lại đây.

Cô dâu được đón tới lễ cưới trong hoàn cảnh mưa lũ (Ảnh: SCMP).

Vào thời điểm cô dâu đang trên đường tới đám cưới thì khu vực này bắt đầu ngập lụt sau nhiều ngày mưa lớn. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn quyết tâm tổ chức lễ cưới đúng thời gian dự kiến vì đó là "ngày đẹp".

Tại Trung Quốc, đặc biệt là các vùng nông thôn, nơi giá trị truyền thống còn đậm nét, người dân tin rằng đám cưới phải được xem trước ngày, tổ chức đúng dịp tốt lành. Họ tin rằng nếu thay đổi có thể mang tới điều kém may mắn.

Đoạn video được người dân địa phương ghi lại cho thấy cô dâu trên đường trở về nhà sau khi trang điểm thì trận lũ khiến chiếc xe suýt bị cuốn đi. Họ may mắn gặp được đội lính cứu hỏa hỗ trợ. Sau đó, xe cứu hỏa di chuyển mất 20 phút để đi hết quãng đường khoảng 20km.

Do nước ngập nên chú rể phải mượn tạm một chiếc thuyền tự chế của người dân địa phương làm xe dâu. Đoạn video được người đi đường ghi lại cho thấy cô dâu mặc váy cưới ngồi trên thuyền. Trong khi đó, chú rể và bố ruột cô dâu xắn cao quần, đẩy thuyền vượt lũ.

Về phần mình, cô dâu (không tiết lộ danh tính) cho biết dù mực nước đã dâng cao ngang ngực nhưng lễ cưới không thể trì hoãn vì "mọi thứ đều được lên kế hoạch từ trước".

Tuy nhiên, cô gái cũng tỏ ra ngại ngần vì không muốn làm phiền tới khách mời. Được biết, không ít người phải vượt quãng đường xa và rất vất vả mới tới được lễ cưới.