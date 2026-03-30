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Mưa đá rạng sáng 30/3 tại Hà Nội

Rạng sáng 30/3, nhiều nơi tại Hà Nội xảy ra mưa đá khiến người dân bất ngờ.
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