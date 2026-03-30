Vì sao Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa đá?

Hôm qua và sáng nay 30/3, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An... xuất hiện dông gió mạnh, mưa đá.

Khoảng 4-5h hôm nay, Hà Nội xuất hiện mưa lớn và mưa đá tại một số nơi như Việt Hưng, Mỹ Đình, Tây Hồ, Long Biên, Đông Ngạc...

Người dân phường Việt Hưng (Hà Nội) cho biết sáng sớm 30/3, trên địa bàn phường xuất hiện mưa đá. Theo người dân, thời gian mưa ngắn nhưng cường độ mưa khá mạnh, nhiều nhà có mái tôn cảm nhận rõ tiếng động lớn khi mưa đá rơi xuống mái tôn.

Mưa đá xuất hiện ở Sơn Tây, Hà Nội (Ảnh: Ngọc Thúy).

Theo ông Đinh Hữu Dương, Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Bộ, mưa dông và mưa đá xuất hiện ở miền Bắc hai hôm nay là do rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió đến 5.000m gây mưa dông, mưa đá.

Ông Dương nhận định hiện tượng này không bất thường, năm nay miền Bắc mưa dông muộn, mọi năm khoảng cuối tháng 2 đã có mưa dông và mưa đá. Trong các bản tin, cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo các hiện tượng này để các địa phương và người dân đề phòng.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, trong các giai đoạn chuyển mùa, thời tiết biến động mạnh, việc xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng gay gắt kéo dài, mưa lớn cục bộ cường suất rất lớn, dông lốc, sét, mưa đá… là phù hợp về mặt khoa học.

Các chuyên gia cho rằng những hiện tượng này thường xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp nhưng có thể gây thiệt hại lớn nếu không được cảnh báo và ứng phó kịp thời.

Mưa đá ở Hàm Yên, Tuyên Quang sáng nay (Ảnh: Trần Hiền).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tại các khu vực này phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng đồng bằng Bắc Bộ ngày 31/3 nắng nóng diện rộng, nhiệt độ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Đông Nam Bộ duy trì nắng nóng nhiều ngày tới.