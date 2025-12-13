Video
video cùng chuyên mục

Một số sân pickleball ở TPHCM bị phản ánh ồn ào, ảnh hưởng đến người dân

Tiếng ồn từ sân pickleball vang rõ giữa khu dân cư, kéo dài vào buổi tối khiến các hộ dân khó chịu, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng.
Đọc thêm : TPHCM: Khu trọ cả trăm người "mất ăn, mất ngủ" vì tiếng póc póc cả ngày đêm