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Một con cá sấu non bị mắc chứng bạch biến

Một con cá sấu non bị mắc chứng bạch biến khiến cơ thể chuyển sang màu trắng, hồng. Tỷ lệ cá sấu mắc chứng bạch biến là rất hiếm, chỉ khoảng 1/100.000.
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