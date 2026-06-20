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Một cá thể thằn lằn cá sấu mắt đỏ non phát ra tiếng kêu khi hoảng sợ

Một loài thằn lằn đặc hữu trên đảo New Guinea, hòn đảo lớn thứ hai trên thế giới, sở hữu dáng vẻ bề ngoài giống với loài rồng thường thấy trên phim ảnh.
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