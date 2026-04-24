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Một cá thể rắn hổ mang Trung Quốc ở tư thế tự vệ

Rắn hổ mang Trung Quốc được phân bố chủ yếu tại khu vực đông nam Trung Quốc, đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, phía Bắc Việt Nam và một phần nhỏ phía Bắc của Lào.
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