Hà Nội: Chó nhà dũng cảm cắn chết rắn hổ mang bảo vệ chủ

Chó nhà cắn chết rắn hổ mang trườn vào sân trong đêm

Theo chia sẻ của chị H.T.V., sống tại phường Long Biên (Hà Nội), vào sáng 23/4, cả gia đình đã rất kinh ngạc khi phát hiện xác của một con rắn nằm trong sân vườn.

Khi xem lại hình ảnh từ camera giám sát, gia đình chị V. mới biết được rằng con rắn đã trườn vào sân nhà trong đêm. Chú chó của gia đình khi phát hiện con rắn đã lập tức đuổi theo, tấn công con rắn dữ dội khiến con rắn mất mạng.

Đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy chó nhà đã chiếm ưu thế hoàn toàn khi tấn công con rắn và may mắn không bị rắn cắn trúng.

Chó nhà cắn chết rắn hổ mang trườn vào sân vườn trong đêm (Video: NVCC).

Từ hình ảnh xác rắn được chị V. chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều chuyên gia về bò sát đã nhận ra đây là một cá thể rắn hổ mang Trung Quốc, loài rắn sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người.

Chị V. cho biết đã từng nhiều lần phát hiện rắn bò vào sân nhà, nhưng đây là lần đầu tiên có rắn hổ mang xuất hiện khiến chị và gia đình rất lo lắng. Nếu không có chú chó nhà ngăn chặn kịp thời, rất có thể rắn hổ mang sẽ ẩn nấp vào một vị trí nào đó trong sân vườn và tấn công thành viên trong gia đình.

Được biết, chú chó của gia đình chị V. thuộc giống chó Samoyed. Đây là giống chó chăn gia súc cỡ trung bình, có nguồn gốc từ vùng Siberia, nổi bật với bộ lông dày và trắng.

Samoyed là giống chó rất trung thành, hiền lành và thân thiện với con người, đặc biệt trẻ em. Giống chó này cũng rất thông minh và năng động, có thể được huấn luyện để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Chú chó của gia đình chị V. và xác con rắn bị cắn chết (Ảnh: NVCC).

Hổ mang Trung Quốc - Loài rắn độc thường gặp tại miền Bắc nước ta

Con rắn đã trườn vào nhà chị V. trong đêm tối là một cá thể rắn hổ mang Trung Quốc, còn được biết với tên gọi hổ mang bành, hổ mang hoa, hổ mang thường… có tên khoa học Naja atra.

Rắn hổ mang Trung Quốc được phân bố chủ yếu tại khu vực đông nam Trung Quốc, đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, phía Bắc Việt Nam và một phần nhỏ phía Bắc của Lào.

Tại Việt Nam, loài rắn này có nhiều ở các tỉnh thành ở phía Bắc, kéo dài đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và xuất hiện rải rác tại các tỉnh Quảng Trị. Các tỉnh thành phía Nam từ Huế trở vào dường như không ghi nhận sự xuất hiện của rắn hổ mang Trung Quốc.

Rắn hổ mang Trung Quốc phân bố rộng tại các tỉnh, thành phía Bắc nước ta (Ảnh: Adam Francis).

Rắn hổ mang Trung Quốc được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau, bao gồm đồng cỏ, rừng cây, đất cây bụi, đầm lầy, ven sông suối, khu vực ruộng lúa canh tác nông nghiệp… thậm chí, loài rắn này còn có thể được tìm thấy cả ở những khu dân cư, những nơi có đất bỏ hoang cây cối mọc um tùm tại các thành phố…

Loài rắn này hoạt động cả ngày, nhưng chủ yếu săn mồi vào ban đêm. Thức ăn chính của chúng là cóc, ếch, thằn lằn, chuột và cả các loài rắn khác. Rắn non chủ yếu ăn ếch, nhái.

Hổ mang Trung Quốc là loài rắn độc kích thước trung bình, với chiều dài khoảng từ 1,2 đến 1,5m, đôi khi có thể dài đến 2m nhưng rất hiếm gặp. Giống các loài rắn hổ mang khác, rắn hổ mang Trung Quốc dễ dàng được nhận dạng nhờ phần cổ có khả năng bành mang và ngóc cao đầu khi bị đe dọa.

Loài rắn này có đầu hình tam giác, phần thân màu đen, nâu hoặc xám, với một số đường màu vàng chạy ngang thân. Mặt dưới của rắn có màu sáng hơn. Phần mang cổ khi bành rộng có thể quan sát thấy hoa văn hình móng ngựa với 2 hình tròn, giống như 2 mắt kính. Đôi khi hoa văn này kéo dài thành một vạch, nhưng vẫn có thể thấy phần vành khuyên móng ngựa.

Khi rắn hổ mang Trung Quốc ngóc cao đầu có thể nhìn thấy 2 đốm màu đen phía dưới mang cổ.

Một cá thể rắn hổ mang Trung Quốc ở tư thế tự vệ (Video: HKSD).

Hoa văn trên rắn hổ mang Trung Quốc có thể bị nhầm lẫn với rắn hổ mang đất (còn được gọi là rắn hổ mang một mắt kính), dù phạm vi phân bố của 2 loài này không trùng nhau do rắn hổ mang đất thường phân bố ở khu vực miền Nam Việt Nam.

Tất cả các loài rắn hổ mang đều sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người, do vậy nếu nhìn thấy rắn hổ mang, dù là loài nào đi chăng nữa, hãy tìm cách tránh xa chúng đề phòng trường hợp bị rắn cắn gây hậu quả nghiêm trọng.

Cần làm gì nếu không may bị rắn hổ mang Trung Quốc cắn trúng?

Rắn hổ mang Trung Quốc là loài rắn sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người. Đây là loài rắn gây ra số vụ rắn độc cắn và số ca tử vong do rắn cắn nhiều nhất tại Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Rắn hổ mang Trung Quốc sở hữu nọc độc thần kinh và nọc độc tế bào, gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tim và gây hoại tử vết thương. Khi con người bị cắn, vết thương sẽ sẫm màu đỏ và sưng đau tại vết cắn.

Hổ mang Trung Quốc là loài rắn sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người (Ảnh: Cohen).

Nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân sẽ bị hoại tử vết thương, đau tức ngực, sốt cao, đau họng, khó nuốt, tụt lưỡi gây mất giọng, các chi yếu dần, khó thở và cuối cùng là dẫn đến tử vong.

Trong trường hợp bị loài rắn này cắn trúng, cần phải giữ nạn nhân bình tĩnh, tránh vận động nhiều khiến tim đập nhanh dẫn đến nọc độc lan truyền nhanh hơn.

Do rắn hổ mang Trung Quốc sở hữu nọc độc tế bào gây hoại tử, tuyệt đối không được sơ cứu bằng cách băng ga rô vì điều này có thể khiến vết thương trầm trọng hơn. Cần phải lập tức đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc vết thương đúng cách.

Hiện tại đã có huyết thanh giải độc cho vết cắn do rắn hổ mang Trung Quốc gây ra, giúp giảm nguy cơ tử vong và để lại hậu quả sau khi bị rắn cắn.

Nên xử lý thế nào khi bắt gặp rắn hoặc khi rắn bò vào nhà?

Anh Nguyễn Minh Phú và một cá thể rắn lục mắt hồng ngọc (Ảnh: NVCC).

Theo anh Nguyễn Minh Phú - đại diện nhóm di dời rắn Viet Snake Rescuer, một nhóm chuyên hỗ trợ giải cứu và tái thả các cá thể rắn xuất hiện tại khu vực con người sinh sống - dưới đây là một vài điều mọi người cần lưu ý nếu bắt gặp rắn:

- Khi gặp rắn vào nhà, điều cần làm đầu tiên là phải hết sức bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn với rắn, sử dụng điện thoại hoặc thiết bị ghi hình để lưu giữ hình ảnh của rắn, sau đó gửi hình ảnh này đến với những người có chuyên môn về rắn hoặc lực lượng cứu hộ địa phương.

Hình ảnh về các loài rắn ghi được cũng rất hữu ích trong trường hợp không may bị rắn cắn, sẽ giúp các bác sĩ có phương án điều trị và sử dụng loại huyết thanh kháng nọc độc phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Trong khi chờ lực lượng cứu hộ hoặc nhóm giải cứu rắn đến hiện trường, người dân cần phải luôn để mắt đến rắn, tránh để con vật chạy khỏi tầm mắt và lẩn trốn vào những góc khuất trong nhà.

- Nếu không thể liên lạc với lực lượng cứu hộ hoặc các chuyên gia bò sát, người dân có thể sử dụng sào, cán chổi dài… và một cái thùng để đựng rắn. Sau đó, sử dụng sào hoặc cán chổi để lùa hoặc móc rắn cho vào thùng, đậy nắp chặt để tránh rắn trốn thoát.

- Mọi người cần phải giữ khoảng cách an toàn, không cố bắt rắn nếu không đủ kỹ năng vì đây là hành động khiến rắn rơi vào trạng thái bị đe dọa và phản ứng phòng vệ theo bản năng. Lúc này, rắn có thể trở nên hung dữ và tấn công con người, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

- Theo anh Phú, một điều cần lưu ý, trong trường hợp rắn sợ hãi hoặc bị đập chết, con vật sẽ tiết ra mùi hương mà con người khó nhận ra cũng như rất khó tẩy rửa. Mùi hương này không chỉ dẫn dụ các cá thể rắn cùng loài nhưng khác giới tìm đến, mà còn có thể thu hút sự chú ý của các loài rắn ăn rắn khác, có thể gây nguy hiểm cho con người.