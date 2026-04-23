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Một cá thể bướm đêm Blackburn

Một bài đăng được chia sẻ lên Facebook đã giúp các nhà khoa học phát hiện một loài côn trùng quý hiếm và tưởng chừng đã bị tuyệt chủng từ năm 2009.
Đọc thêm : Bài đăng Facebook giúp phát hiện loài côn trùng được cho là đã tuyệt chủng