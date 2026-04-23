Bài đăng Facebook giúp phát hiện loài côn trùng được cho là đã tuyệt chủng

Hình ảnh loài côn trùng quý hiếm được chia sẻ lên Facebook (Ảnh: Pulama Lanai).

Một trong những loài côn trùng bản địa lớn nhất tại bang Hawaii (Mỹ), được công nhận đã tuyệt chủng hoàn toàn khỏi tiểu bang này, vừa được phát hiện trở lại gần đây, tất cả nhờ vào một bài đăng trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, một người dân sống trên đảo Lanai đã tìm thấy một con sâu kích thước lớn. Người này đã chia sẻ hình ảnh con sâu trên trang Facebook cá nhân của mình để nhờ cộng đồng mạng nhận diện xem đây là loài sâu nào.

Bài viết về con sâu xanh khổng lồ đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng và cơ quan bảo tồn thiên nhiên trên đảo Lanai. Các chuyên gia của cơ quan này lập tức nhận ra đây là ấu trùng của bướm đêm Blackburn, loài côn trùng cực kỳ quý hiếm, được cho là đã tuyệt chủng.

“Chúng tôi đã liên tục tìm kiếm nhưng không phát hiện dấu hiệu nào của loài bướm đêm Blackburn”, tiến sĩ Rachel Sprague, Giám đốc cơ quan bảo tồn thiên nhiên Pulama Lanai, chia sẻ. “Rồi có người đăng lên Facebook về việc họ tìm thấy một con sâu xanh khổng lồ đang bò trên vỉa hè”.

“Thành thật mà nói, suy nghĩ của tôi và mọi người là làm sao một sinh vật xuất hiện trên vỉa hè như vậy lại là loài có nguy cơ tuyệt chủng được”, tiến sĩ Rachel Sprague chia sẻ thêm.

Các chuyên gia của Pulama Lanai đã lập tức vào cuộc và giải cứu con sâu bướm, hỗ trợ quá trình biến thái để nó lột xác trở thành bướm đêm trưởng thành. Các chuyên gia cho biết đây là lần đầu tiên họ ghi nhận sự xuất hiện của loài bướm đêm này kể từ năm 2009.

Bướm đêm Blackburn (tên khoa học Manduca blackburni) là loài côn trùng đặc hữu tại bang Hawaii và là loài côn trùng đầu tiên tại quần đảo này bị đưa vào danh sách các loài khả năng bị tuyệt chủng cao.

Loài bướm đêm này từng xuất hiện trên tất cả các đảo lớn của bang Hawaii, nhưng đã dần biến mất do mất môi trường sống và bị các loài xâm lấn như kiến, ong bắp cày, ruồi ký sinh… tiêu diệt.

Một cá thể bướm đêm Blackburn (Video: Pulama Lanai).

Bướm đêm Blackburn có kích thước lớn, sải cánh có thể lên đến 12 cm. Ấu trùng sâu của loài bướm đêm này cũng có kích thước lớn, có thể dài đến 10 cm, thường có màu xanh lá cây với các đốm trắng rải rác trên lưng và một chiếc sừng màu đỏ hoặc đen ở đuôi.

Một vòng đời hoàn chỉnh từ trứng đến lúc trưởng thành của bướm đêm Blackburn kéo dài khoảng 2 tháng. Khi trở thành bướm trưởng thành, loài côn trùng này chỉ sống được khoảng vài tuần đến một tháng.

Loài bướm đêm này từng được cho là tuyệt chủng từ năm 1940, cho đến khi được phát hiện trở lại vào năm 1984. Tuy nhiên, đến năm 2009, loài bướm đêm này một lần nữa biến mất khiến chúng một lần nữa bị ghi nhận tuyệt chủng.

Bang Hawaii hiện được gọi là “thủ đô tuyệt chủng của thế giới” vì đây là nơi có tỷ lệ mất mát đa dạng sinh học cao nhất toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hóa. Đây được xem là điều vô cùng đáng tiếc, vì Hawaii là quần đảo cô lập giữa Thái Bình Dương nên nơi đây có rất nhiều loài sinh vật bản địa.

Tính đến hiện tại, Hawaii đã ghi nhận sự tuyệt chủng của hơn 100 loài thực vật, hàng chục loài chim bản địa…

“Các nhà sinh học bảo tồn đang phải vật lộn từng ngày trước đà tuyệt chủng và biến mất của các loài sinh vật. Những phát hiện dù nhỏ nhất về những sinh vật đã từng biến mất cũng sẽ tạo nên sự khác biệt”, tiến sĩ Sprague chia sẻ.