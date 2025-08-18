Video
Món trứng cuộn cua trứ danh giúp tiệm bình dân có sao Michelin

Với món trứng cuộn cua trứ danh, một cửa tiệm bình dân ở Bangkok (Thái Lan) đã nhận được sao Michelin danh giá.
