Video
video cùng chuyên mục

Mộc Châu ảnh hưởng bởi mưa bão, du khách hủy tour, lùi lịch tham quan

Nhiều đoàn khách đã chủ động hủy hoặc lùi lịch khởi hành lên Mộc Châu để bảo đảm an toàn khi thấy tình hình mưa, bão phức tạp.
Đọc thêm : Mộc Châu nước xối xả đổ từ sườn đồi, du khách hủy tour chờ ngày nắng đẹp