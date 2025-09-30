Mộc Châu nước xối xả đổ từ sườn đồi, du khách hủy tour chờ ngày nắng đẹp

Do ảnh hưởng của bão số 10, những ngày qua, tại tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông gây ngập lụt, sạt lở đất đá ở một số địa phương.

Tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua phường Mộc Châu vào ngày 29/9 cũng rơi vào tình trạng ngập lụt. Lượng mưa lớn khiến nước từ các sườn đồi xối xả đổ xuống lòng đường, các phương tiện lưu thông khó khăn.

Nhiều tuyến đường tại khu trung tâm thị trấn nông trường Mộc Châu bị ngập nặng khiến không ít du khách có chương trình du lịch tại Mộc Châu vào những ngày tới cảm thấy lo lắng.

Anh Nguyễn Văn Hiểu (một người dân sinh sống tại Mộc Châu) cho biết, tại tuyến đường gần phố đi bộ Mộc Châu, có đoạn nước dâng cao 50cm. Dòng nước chảy xiết rất mạnh, tại nhiều ngã tư, người dân điều khiển xe máy đành chôn chân một chỗ không dám đi qua.

Một tuyến đường ở Mộc Châu bị ngập nặng hôm 29/9 (Nguồn: Nguyễn Văn Hiểu).

Nhiều thời điểm, các tài xế xe tải tốt bụng đã phải dừng lại để chặn dòng nước, hỗ trợ người dân qua đường. Lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông cũng được tăng cường để hỗ trợ người dân di chuyển.

Chị Nguyễn Thị Thúy (nhà ở đường Lê Thanh Nghị) cho biết, nhiều ngôi nhà ven sông suối, ở nơi có địa hình dốc nước tràn vào trong, cao ngang mép tường 20-30cm. Một số nhà nghỉ, khách sạn vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Theo các công ty lữ hành, nhiều đoàn khách đã chủ động hủy hoặc lùi lịch khởi hành lên Mộc Châu, chờ thời tiết thuận lợi. Một số du khách đang lưu trú tại thị trấn nông trường Mộc Châu cũng hạn chế di chuyển, chờ điều kiện đi lại ổn định mới tiếp tục tham quan.

Chị Lan Phương (du khách từ Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi đặt tour đi thác Dải Yếm và đồi chè trái tim, nhưng mưa lớn quá nên đành hoãn lại. Dù tiếc nhưng an toàn vẫn là trên hết".

Anh Minh Hoàng (TPHCM) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến Mộc Châu, nhưng mưa gió khiến lịch trình bị đảo lộn. Hy vọng thời tiết sớm quang đãng để tôi có thể trải nghiệm trọn vẹn cảnh đẹp nơi đây. Các tuyến đường không còn cuồn cuộn nước như hôm qua, nhưng tôi vẫn tạm thời lưu trú tại khách sạn để đảm bảo an toàn”.

Theo anh Quang Kiên – một hướng dẫn viên du lịch tại địa phương - ngay khi có tin bão, nhiều đoàn khách đã nhắn hỏi hướng dẫn viên và đại diện các khu lưu trú xin hoãn chuyến đi và dời lịch tham quan.

“Nhiều đoạn đường bị ngập, một số đoạn bị sạt lở, di chuyển khó khăn nên chúng tôi cũng khuyên khách sắp xếp lại lịch trình vì có lên Mộc Châu vào những ngày mưa cũng không thể đi đâu”, anh Kiên nói.

Người dân Mộc Châu dọn nhà sau khi nước rút (Ảnh: Lê Hải).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Trần Xuân Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La – cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, một số tuyến đường, khu du lịch, điểm tham quan bị ngập cục bộ nhưng sau đó nước đã rút nhanh, đến hôm nay, cơ bản đã khô thoáng.

“Tại khu vực Vân Hồ có xảy ra sạt lở nhưng hiện đã khắc phục, thông đường”, ông Việt nói.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho hay, các đơn vị của Sở theo dõi sát sao tình hình mưa, bão thực hiện văn bản chỉ đạo của tỉnh Sơn La để triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Đơn vị cũng khuyến cáo tới người dân, du khách tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng bởi mưa, bão cần chú ý an toàn, khuyến cáo người dân và du khách không nên qua lại các cung đường đèo, khe suối trong thời điểm mưa lớn. Các khu, điểm du lịch sắp xếp đón khách hợp lý trong giai đoạn mưa, bão…

Cũng theo ông Việt, khoảng nửa tháng nữa mới đến mùa du lịch cao điểm tại Mộc Châu vì vậy hiện tại chưa có quá đông khách đến với khu vực này. Ngoài ra, du khách cũng rất quan tâm đến các thông tin mưa bão nên đã chủ động hoãn, hủy tour để đảm bảo an toàn.