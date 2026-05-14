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Mở hộp smartphone Xperia 1 VIII vừa ra mắt của Sony

Sony vừa chính thức trình làng Xperia 1 VIII, chiếc smartphone cao cấp nhất của hãng, nổi bật nhờ thiết kế mới mẻ và cấu hình mạnh, đi kèm một mức giá cao đến bất ngờ.
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