Sony Xperia 1 VIII ra mắt - Thiết kế mới, cấu hình mạnh, giá cao khó ngờ

Sau nhiều thông tin và hình ảnh bị rò rỉ, hãng công nghệ Nhật Bản đã chính thức trình làng Xperia 1 VIII, cạnh tranh với các mẫu smartphone cao cấp trên thị trường.

Điểm nổi bật nhất trên sản phẩm là thiết kế của cụm camera ở mặt lưng, khi sản phẩm được trang bị ba ống kính được đặt trên một cụm nổi hình vuông, thay vì ba ống kính được đặt theo chiều dọc như các phiên bản tiền nhiệm.

Kiểu thiết kế này giúp cụm camera trên Xperia 1 VIII trở nên nổi bật hơn, đồng thời khiến sản phẩm trở nên khác biệt hơn so với các thế hệ trước đây của Sony.

Xperia 1 VIII với thiết kế cụm camera ở mặt lưng mới mẻ hơn (Ảnh: Sony).

Tuy nhiên, mặt trước của Xperia 1 VIII vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc, với camera trước được đặt trên viền màn hình, thay vì đặt ngay bên trong màn hình như các mẫu smartphone khác. Kiểu thiết kế này khiến viền màn hình của Xperia 1 VIII dày hơn so với các mẫu smartphone cao cấp hiện có trên thị trường.

Sony cũng không tích hợp cảm biến vân tay vào màn hình như phần lớn smartphone khác hiện nay, mà tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn ở cạnh bên sản phẩm.

Bên cạnh sự thay đổi về thiết kế, Xperia 1 VIII cũng được trang bị cấu hình mạnh mẽ, với màn hình 6,5 inch độ phân giải Full HD+ (2340x1080), tần số làm tươi 120Hz, bên trong là chip xử lý Snapdragon 8 Gen 5 cao cấp nhất của Qualcomm, RAM 12GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 256/512GB hoặc RAM 16GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 512GB/1TB.

Sony vẫn giữ lại khe cắm thẻ nhớ ngoài và giắc cắm tai nghe 3,5mm trên smartphone của mình. Đây là 2 tính năng đã bị loại bỏ trên hầu hết smartphone ngày nay.

Mặt sau của sản phẩm là cụm 3 camera, đều có độ phân giải 48 megapixel, bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele.

Trong đó, camera tele được cố định tiêu cự 70mm với khả năng zoom quang học 2,9x, cùng cảm biến máy ảnh hoàn toàn mới có kích thước 1/1,56 inch, lớn gấp bốn lần so với thế hệ trước, điều này cho phép sản phẩm chụp ảnh các vật ở xa tốt hơn, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Sony cũng tích hợp tính năng AI vào ứng dụng camera để giúp nhận diện khung cảnh được ống kính ghi lại, từ đó gợi ý người dùng sử dụng các bộ lọc màu sắc khác nhau, thay đổi góc chụp… để có được hình ảnh ưng ý nhất.

Các tùy chọn màu sắc của Xperia 1 VIII (Ảnh: Sony).

Xperia 1 VIII vẫn được trang bị thỏi pin 5.000mAh, hỗ trợ công suất sạc 30W như các phiên bản cũ. Tuy nhiên, Sony tuyên bố thời lượng sử dụng pin trên sản phẩm sẽ được cải thiện nhờ khả năng tối ưu phần mềm và chip tiết kiệm năng lượng.

Xperia 1 VIII sẽ cho phép đặt trước ngay từ hôm nay, với mức giá khởi điểm 1.499 Euro (tương đương 46,2 triệu đồng) cho phiên bản 12/256GB, trong khi phiên bản cao cấp nhất với bộ nhớ 16GB/1TB có giá 1.999 Euro (tương đương 61,7 triệu đồng).

Mức giá này cao hơn đáng kể so với phiên bản Xperia 1 VII ra mắt vào năm ngoái, cũng như cao hơn so với nhiều mẫu smartphone khác thuộc phân khúc cao cấp. Điều này sẽ khiến Sony gặp không ít khó khăn để cạnh tranh với các đối thủ, khi các tính năng trên sản phẩm vẫn chưa thực sự tạo nên khác biệt để lôi kéo người dùng.