Mở hộp Galaxy Z Flip7 - Smartphone gập vỏ sò tốt nhất năm 2025

Điểm nhấn ấn tượng nhất của chiếc smartphone màn hình gập vỏ sò này là có màn hình ngoài gần như tràn viền, tạo nên thiết kế độc đáo và đẹp mắt.
