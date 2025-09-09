Video
video cùng chuyên mục

Mô hình phiên bản màu xanh nhạt của iPhone 17 Air

Không phải bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max cao cấp, phiên bản được người dùng và giới công nghệ trông đợi nhất chính là iPhone 17 Air hoàn toàn mới.
Đọc thêm : Phác họa “chân dung” loạt iPhone 17 trước giờ ra mắt