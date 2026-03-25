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Mô hình "Mã đáo thành công" bị trẻ đập phá đã được sửa chữa

Sau khi được các nghệ nhân sửa chữa, mô hình "Mã đáo thành công" từng bị đập phá hư hỏng tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã phục hồi hình dạng ban đầu.
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