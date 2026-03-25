Mô hình "Mã đáo thành công" gãy đầu, mất chân đã được hồi sinh

Ngày 25/3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thông tin đã hoàn thành việc sửa chữa mô hình "Mã đáo thành công" bị hư hỏng, trưng bày bên hồ Tâm Thủy, công viên Lao Bảo.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, "cha đẻ" mô hình "Mã đáo thành công" cùng nhóm cộng sự đảm nhiệm việc sửa chữa.

Mô hình Mã đáo thành công thời điểm bị đập phá hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Sau hơn 4 ngày thực hiện, nghệ nhân Tâm và nhóm cộng sự đã hồi sinh thành công mô hình này.

Các tượng ngựa gãy đầu, hỏng chân, đuôi đã được các nghệ nhân sửa chữa, phục hồi hình dáng ban đầu. Các phần đứt gãy được nối lại tỉ mỉ, đẹp mắt, khó phát hiện dấu vết từng bị hư hỏng.

Mô hình "Mã đáo thành công" sau khi được sửa chữa thành công (Video: Tiến Thành).

"Vừa rồi mô hình ngựa bị đập phá khiến nhiều người dân địa phương tiếc nuối. Cũng may nhờ tài năng của các nghệ nhân, tượng ngựa được sửa chữa lại rất đẹp, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh", ông Lê Đình Hoạt (SN 1960, trú tại xã Lao Bảo) chia sẻ.

Theo chính quyền xã Lao Bảo, mô hình "Mã đáo thành công" được sửa chữa sẽ tiếp tục phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Các nghệ nhân sửa chữa phần chân ngựa (Ảnh: Vũ Ngọc).

Phần đầu ngựa bị gãy đã được phục hồi hoàn hảo (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, tác phẩm "Mã đáo thành công" được xã Lao Bảo phối hợp với nghệ nhân thực hiện bằng nguồn xã hội hóa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mô hình có 8 chú ngựa được thiết kế với nhiều hình dáng khác nhau, khung bên trong gia công bằng sắt, bên ngoài tạo hình bằng xốp, phủ nhiều lớp thạch cao, keo và sơn hoàn thiện.

Các tượng ngựa được phục hồi hình dáng ban đầu (Ảnh: Tiến Thành).

Vào đầu tháng 3, chính quyền xã Lao Bảo bất ngờ phát hiện một số tượng ngựa bị gãy phần đầu, mất chân, vỡ các chi tiết, biến dạng so với hình dáng ban đầu. Dòng chữ trang trí phía trước cũng bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng xác định một số học sinh địa phương do nhận thức hạn chế đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, lấy chân đạp khiến mô hình hư hỏng nghiêm trọng.