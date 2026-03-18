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Miền Bắc Israel rung chuyển sau khi hứng "mưa tên lửa"

Miền Bắc Israel rung chuyển với những tiếng nổ lớn khi các tổ hợp phòng không đánh chặn "mưa tên lửa".
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