Video
video cùng chuyên mục

Metro Bến Thành - Suối Tiên thu hút giới trẻ dịp lễ

Trang trí cờ hoa rực rỡ, ga metro TPHCM trở thành địa điểm chụp ảnh (check-in) yêu thích của giới trẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Đọc thêm : Metro Bến Thành - Suối Tiên ở TPHCM thành “điểm hẹn” hút khách dịp lễ Quốc khánh