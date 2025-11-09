Video
video cùng chuyên mục

Mèo thả rông gây tai nạn cho người đi đường

Người đàn ông điều khiển xe máy đã bị trượt ngã khi tông trúng một con mèo thả rông chạy băng qua đường. May mắn người này không bị thương nghiêm trọng.
