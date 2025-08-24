Video
video cùng chuyên mục

Mèo bị bỏng vì tò mò

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú mèo có tên Manman đã không thể cưỡng lại sự tò mò khi nhìn thấy ngọn lửa từ cây nến thơm. Chú mèo này liên tục sử dụng chân để thử chạm vào ngọn lửa.
