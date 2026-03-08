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Mẹo bật im lặng iPhone nhưng vẫn không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng

Nhiều người dùng iPhone thường để máy ở chế độ im lặng cả ngày để tránh bị làm phiền, nhưng điều này có thể khiến họ bỏ lỡ những cuộc gọi thật sự cần thiết.
Đọc thêm : Mẹo bật im lặng iPhone nhưng vẫn không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng