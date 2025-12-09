Video
Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con trọng bệnh được hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng

Sau khi báo Dân trí viết bài kêu gọi, gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc ở Lâm Đồng được bạn đọc, mạnh thường quân chia sẻ, hỗ trợ tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.
