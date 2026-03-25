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Mẹ nghèo xin cứu giúp bé gái 4 tuổi bị phì đại cơ tim

Chưa tròn 4 tuổi, Thiên Ý đang mất dần thị lực, di chứng não dẫn đến động kinh, trái tim yếu ớt có thể dừng đập bất cứ lúc nào...
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