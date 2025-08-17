Video
video cùng chuyên mục

Mẹ nghèo cầu xin cộng đồng cứu giúp con gái bị u sọ hầu

Sau 3 lần phẫu thuật, di chứng u não khiến cô gái trẻ bị suy tuyến yên, mắt mờ, đầu óc không tỉnh táo, sống lay lắt trên giường bệnh.
Đọc thêm : Mẹ nghèo kiệt quệ, khóc lặng bên con gái 3 lần mổ não