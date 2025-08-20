Video
Mẹ nghèo bán nhà chữa bệnh cho con gái bị ung thư não

"Những lúc tủi thân, bất lực tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có lúc tôi muốn ôm con lao ra đường tự tử để không còn khổ đau nữa", chị Sà Rện bật khóc.
