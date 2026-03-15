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Mê mẩn ngắm mùa hoa nở trắng núi rừng xứ Thanh

Những ngày này, trên những cánh rừng ở xã Phú Lệ, Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa rực rỡ sắc trắng tinh khôi của loài hoa thàn mát đang vào mùa nở rộ.
Đọc thêm : Mê mẩn ngắm mùa hoa nở trắng núi rừng xứ Thanh