Mê mẩn ngắm mùa hoa nở trắng núi rừng xứ Thanh (Video: Thanh Tùng).

Những ngày này, đi dọc sông Mã và sông Luồng qua các xã miền núi Hồi Xuân, Phú Lệ (Thanh Hóa), khắp các cánh rừng và vách núi đá như được phủ một lớp trắng tinh khôi của màu hoa rừng. Người dân địa phương cho biết đây là hoa thàn mát, chỉ nở duy nhất vào dịp tháng 3.

Trước cửa Hang Phi, xã Hồi Xuân, những cây thàn mát đang vào mùa nở rộ trên triền núi. Nhìn từ xa, sắc trắng của loài hoa này nổi bật giữa màu xanh thẫm của rừng già, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa quyến rũ.

Hoa thàn mát sau khi nở một thời gian sẽ chuyển từ màu trắng sang xanh và tàn khi chuyển màu vàng.

Nhìn từ trên cao, hoa thàn mát nở trắng rộ cả một góc trời.

Dưới làn sương mù mờ ảo, hoa thàn mát nở trắng xóa dọc bờ sông, tạo nên khung cảnh đẹp hoang sơ.

Trước phong cảnh đẹp của núi rừng, nhiều người đi đường không ngần ngại dừng lại chụp ảnh bên sắc trắng của hoa thàn mát.

Tại bản Đỏ, xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa, hàng chục cây thàn mát đang nở hoa, trắng xóa cả vách núi.

Theo người dân địa phương, ngoài sắc hoa đẹp, hạt của cây còn chứa hoạt chất tự nhiên có thể làm cá tạm thời bị say. Do đó, trước đây đồng bào miền núi thường giã nhỏ hạt hoặc rễ rồi hòa vào nước suối để bắt cá.