Mẹ con tê giác bị voi xua đuổi khỏi lãnh thổ

Nhận thấy 2 mẹ con tê giác xâm phạm lãnh thổ, con voi đầu đàn đã dùng ngà để húc thẳng vào tê giác mẹ, khiến tê giác dễ dàng bị đẩy lùi.
