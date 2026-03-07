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Máy xúc siêu "khủng" phá dỡ công trình bên hồ Gươm

Đơn vị thi công đang sử dụng máy xúc siêu "khủng" với cần máy dài gần 30m để phá dỡ các công trình tại phía đông hồ Hoàn Kiếm.
Đọc thêm : Máy xúc siêu "khủng", cánh tay dài gần 30m, phá dỡ công trình cạnh hồ Gươm