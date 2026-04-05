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Mây thấu kính hiếm gặp xuất hiện tại Nhật Bản

Mây thấu kính là loại mây đặc biệt, có hình dạng giống như các lớp thấu kính xếp chồng lên nhau, hoặc giống như đĩa bay.
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