Máy in 3D lắp ráp từ LEGO "độc nhất vô nhị"

(Dân trí) - Máy in 3D đang trở nên phổ biến, cho phép tạo ra đối tượng thực sự từ nhiều loại chất liệu khác nhau. Tuy nhiên, chiếc máy in 3D được tạo nên từ các mảnh ghép LEGO do Arthur Sacek tạo ra là chiếc máy in độc đáo và ấn tượng nhất.