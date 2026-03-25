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Máy bay Nga ném bom hạng nặng FAB-1500 phá hủy vị trí Ukraine

Máy bay Nga ném bom hạng nặng FAB-1500 phá hủy vị trí Ukraine ở Konstantinovka.
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