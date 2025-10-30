Video
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ hỗ trợ Việt Nam sau thiên tai

Máy bay Nga đã hạ cánh xuống Hà Nội chở theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo nhằm giúp người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai gần đây.
