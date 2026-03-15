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Máy bay ném bom B-52 Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran

Máy bay bém bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã được triển khai để tham gia chiến dịch tập kích Iran.
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