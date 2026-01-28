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Máy bay NASA mài bụng tóe lửa trên đường băng

Máy bay nghiên cứu của NASA đã phải hạ cánh bằng bụng sau khi gặp sự cố kỹ thuật ở Texas.
Đọc thêm : Khoảnh khắc máy bay Mỹ mài bụng tóe lửa trên đường băng