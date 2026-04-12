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Máy bay hạ cánh xuống đường cao tốc, ngay trước mũi ô tô

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã bất ngờ hạ cánh xuống đường cao tốc tại bang Pennsylvania (Mỹ), khi trên đường đang có đông phương tiện di chuyển.
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