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Máy bay đâm trúng tòa nhà trong khi đang cất cánh

Chiếc máy bay cỡ nhỏ một động cơ chở theo 5 người đã không lấy được độ cao khi cất cánh, cuối cùng đâm vào một tòa nhà 3 tầng trong khu dân cư.
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