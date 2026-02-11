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Máy bay chở 55 người gãy cánh, lao xuống biển Somalia

Toàn bộ 55 người trên một máy bay chở khách đã được sơ tán an toàn sau khi một máy bay trượt quá đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh khẩn cấp tại Somalia.
Đọc thêm : Máy bay chở 55 người gãy cánh, lao xuống bờ biển Somalia