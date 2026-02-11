Máy bay chở 55 người gãy cánh, lao xuống bờ biển Somalia

Máy bay rơi xuống vùng bờ biển Somalia (Ảnh: Ausom).

Theo Sky News, một máy bay của hãng Starsky Aviation đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Aden Abdulle ở Mogadishu chiều 10/2 và dự kiến bay tới thành phố Gaalkacyo ở phía bắc Somalia thì gặp trục trặc kỹ thuật khoảng 15 phút sau khi cất cánh.

Phi công sau đó quay đầu và thực hiện hạ cánh khẩn cấp nhưng đã vượt quá phần đường băng trải nhựa, lao ra khỏi đường băng và lao xuống vùng biển gần bờ thuộc Ấn Độ Dương.

Máy bay chở 55 người gãy cánh, lao xuống biển Somalia (Video: AP)

Toàn bộ 50 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay an toàn, không có thương vong. Bộ trưởng Giao thông Mohamed Farah Nuh cho biết đội cứu hộ đã kiểm đếm đầy đủ tất cả những người có mặt trên máy bay.

“Máy bay chở 55 người trên khoang. Tất cả những người trên máy bay đều sống sót sau sự cố và đã được nhanh chóng đưa đến một bệnh viện gần đó để kiểm tra và chăm sóc y tế”, Cơ quan Hàng không Dân dụng Somalia cho biết.

Máy bay gặp nạn là một chiếc một chiếc Fokker 50. Hình ảnh cho thấy máy bay nằm trên bờ biển với ít nhất một cánh bị gãy nhưng phần còn lại tương đối nguyên vẹn. Giới chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.