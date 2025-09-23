Video
Máy bay chao đảo khi cố hạ cánh trong gió bão Ragasa ở Đài Loan

Một máy bay chở khách của hàng hàng không Mandarin Airlines đã có màn hạ cánh khá vất vả xuống sân bay ở Đài Loan trong gió mạnh do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa.
