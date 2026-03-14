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Máy bay B-2 Mỹ xuất kích ném bom dồn dập, Iran trả đũa vào Israel

Máy bay B-2 Mỹ xuất kích ném bom dồn dập vào các mục tiêu ở Iran. Tehran trả đũa quyết liệt vào Israel.
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