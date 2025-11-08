Video
video cùng chuyên mục

Màu sắc cơ thể giúp rắn độc tử thần thông thường dễ dàng ngụy trang

Một loài rắn độc được phân bố tại Úc được đặt cho cái tên đầy chết chóc, như để thể hiện mức độ nguy hiểm của nọc độc mà nó đang sở hữu.
